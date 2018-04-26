Çirkince'den Şirince'ye

Selçuk`a 8 km mesafedeki dağların arasında yeşil bir yamaç üzerine kurulmuş, zeytin ağaçlarının içinde taş sokakları ve cumbalı beyaz evleri ile Şirince, şehrin stresli hayatına alternatif sunuyor. Eski bir Rum yerleşim yeri olan Şirince, günümüzde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bakım ve onarımları tamamlanan beyaz konaklarıyla Şirince, Orta Ege`de varlığını sürdüren turizm noktalarının başında geliyor. Şirince`nin eski isimleri Kırkınca ve Çirkince olarak biliniyor. Güzelliğinin aksine Çirkince adının Şirince`ye değiştirilmesi, Cumhuriyetin ilk yıllarından Vali Kazım Dirik`in talimatı ile gerçekleşiyor. 1923`te Türkiye - Yunanistan Nüfus Mübadelesinin ardından mübadillere iskan edilen Şirince`de günümüzde mübadillerin torunları yaşıyor. Turizm faaliyetlerinin yoğun yaşandığı Şirince`de dar sokaklarda kurulan alışveriş tezgahlarında kadınlar, yöresel ürünler ile geleneksel el sanatlarıyla ilgili ürünler satarak ailelerinin geçimlerine katkıda bulunuyor.