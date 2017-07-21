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Çin'de iş arası kestirmek isteyenlere karekodlu uyku kapsülleri

Çin`de hayatın her alanına hızla yayılan mobil ödeme yöntemlerinin yeni ürünü "uyku kapsülleri", ülkede başta "beyaz yakalılar" olmak üzere çalışan kesimden büyük ilgi görüyor. Ülkede alışveriş merkezleri, taksiler, restoranlar, büfeler ve hatta seyyar satıcılarda geçerli olan mobil ödeme yöntemleri, artık öğlenleri birkaç dakikalığına bile olsa kestirmek isteyenlerin de yardımına koşuyor. Bir metre eninde ve iki metre uzunluğundaki kapsüller, fütüristik tasarımlarıyla uzay mekiğini andırıyor, kolayca kullanılabildiği ve hesaplı olduğu için ülkede hızla yayılıyor.

Etiketler: karekodlu uyku kapsülleri, çin
Kategori : Dünya
Tarih : 21.07.2017
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