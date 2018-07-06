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Cilo'da merak uyandıran kaya resimleri

Hakkari`nin Yüksekova ilçesinde terörden temizlenen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı`nın zirvesine yakın bölgedeki kaya resimleri ilgi çekiyor. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Cilo Dağı ve çevresindeki yayla ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, uzun bir aradan sonra ziyarete açıldı. Bölgeye gelen ziyaretçiler, Cilo Dağı`nı gezerek eşsiz güzelliklerini keşfediyor. Dağın zirvesine yakın bölgelerde yer alan hayvan, insan ve sembolik şekillerden oluşan kaya resimleri de ziyaretçilerin ilgisi çekiyor.

Etiketler: Yüksekova, terör, kaya, Hakkari, cilo dağı, cilo
Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 06.07.2018
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