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Çalyan Tepe'deki kahramanlara tatlı ikramı

Van Valisi Murat Zorluoğlu ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, terör örgütüne karşı başarılı operasyonların sürdürüldüğü 3 bin 60 rakımlı Çalyan Tepe`deki askerleri ziyaret ederek tatlı ikram etti. Vali Zorluoğlu, beraberinde Korgeneral Çetin, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ve İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz, Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığından kalkan askeri helikopter ile Çatak ve Gürpınar ilçeleri sınırlarındaki dağlık kesimleri ve araziyi havadan inceledikten sonra Faraşin Yaylası`na indi. Van, Hakkari ve Şırnak üçgeninde bulunan, üç ildeki güvenlik güçlerinin ortak çalışması ile 21 Temmuz`da başlatılan "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu"na katılan askerlerce karşılanan Zorluoğlu ve beraberindekiler, bölgede incelemelerde bulundu.

Etiketler: van valisi, tatlı, murat zorluoğlu, kahraman, ikram, çalyan tepe, baklava, asker
Kategori : Türkiye
Tarih : 28.07.2017
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