Bulaşıkçılıktan baklava patronluğuna uzandı

Şanlıurfa`da bulaşıkçı olarak başladığı baklava sektöründe kendi işini kuran Şemsettin Toprak(fotoğrafta), 37 il ve 20 ilçede vatandaşların damaklarını tatlandırıyor. Ticaretle uğraşan babasının işlerinin bozulmasıyla okulunu bırakmak zorunda kalan Toprak, bir baklava imalatçısında bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Askerliğini tamamladıktan sonra memleketine döndükten sonra yaklaşık 15 metrekare alanda başladığı işini giderek büyüten Toprak, bayilerle birlikte yaklaşık 300 kişinin patronu haline gelmenin mutluluğunu yaşıyor.