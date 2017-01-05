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Bolu Dağı Tüneli'nden 12 milyon araç geçti

TEM otoyolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Tüneli'nden bir yılda 12 milyon araç geçiş yaptı.

Etiketler: tem otoyolu, Bolu Dağı, araç
Kategori : Türkiye
Tarih : 05.01.2017
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