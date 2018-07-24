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Beyoğlu'nda toprak kayması

İstanbul Beyoğlu Sütlüce’de zeminde oluşan kayma nedeniyle boşaltılan apartman çöktü.

Etiketler: toprak kayması, sütlüce, Beyoğlu, apartman
Kategori : Gündem
Tarih : 24.07.2018
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