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Beyoğlu'nda heyelan tehlikesi

Beyoğlu Sütlüce'de bir apartmanın zemininde toprak kayması oluştu.

Etiketler: toprak kayması, sütlüce, Beyoğlu, apartman
Kategori : Gündem
Tarih : 24.07.2018
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