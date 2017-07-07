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Bedevilerin son durağı Fırat Kalkanı bölgesi

Suriye`de, terör örgütü DEAŞ`tan kurtarma operasyonunun hedefindeki Rakka ilinde yaşayan Bedeviler, Fırat Kalkanı Harekatı`nda temizlenen bölgelere yerleşiyor. Bedevi Araplar, Rakka kırsalındaki çöllerde yaşayarak geçimlerini hayvancılıktan sağlıyor ve mevsime göre yer değiştiriyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun havadan, terör örgütü PKK/PYD`nin ise karadan DEAŞ hedeflerine düzenlediği saldırılar, meskun alanlardaki sivillerin yanı sıra Bedevilerin hayatını da tehdit ediyor. Bedeviler, araçlarına alabildikleri birkaç parça eşya ve hayvanlarıyla aylar süren yolculuğun ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülkenin kuzeyinde terörden temizlediği güvenli bölgelere ulaşıyor.

Etiketler: hayvancılık, Fırat Kalkanı, bedevi
Kategori : Dünya
Tarih : 07.07.2017
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