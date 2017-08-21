Bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının ardından rezervasyonlarda yoğunluk yaşanan Kocaeli`nin Kartepe bölgesindeki otellerde doluluk oranının şimdiden yüzde 70`e ulaşması, otel işletmecilerinin yüzünü güldürüyor. Kocaeli`deki Samanlı Dağları`nın bin 600 metre zirvesinde, İstanbul`a yaklaşık 1,5 saat mesafedeki Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan ve yılın 12 ayı boyunca turizm hareketliliğininin yaşandığı Kartepe, yaz mevsiminde de eşsiz doğası, yeşilliği, ``doğal klima`` olarak nitelendirilen havası, alabalığı, dereleri, tatlı su kaynaklarıyla ve bölgeye özgü yemekleriyle özellikle Arap turistleri kendisine çekiyor.