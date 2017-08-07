"Batık kent"te kazılar başlıyor

Dünyanın en önemli su altı arkeoloji projelerinden olan Urla`daki Liman Tepe kazılarında tespit edilen Roma kenti, kazı çalışmaları sonrası arkeopark olarak turizme de hizmet verecek. Urla`da denizden çekilen hava fotoğraflarıyla tespit edilen lekelerin Klazomenai Antik Kenti`nin denizde kalan bölümleri olduğunun anlaşılması sonrası Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKÜSAM) koordinatörlüğünde yürütülen su altı kazılarında MÖ 7 bin yılından Roma dönemine kadar yerleşimlere ait kalıntılara rastlandı.