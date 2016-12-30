Başkent beyazlar içinde

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Etiketler:
başkent'te kar
,
ankara'da kar yağışı
Kategori :
Türkiye
Tarih : 30.12.2016
290
kez tıklandı
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