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Başkent beyazlar içinde

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Etiketler: başkent'te kar, ankara'da kar yağışı
Kategori : Türkiye
Tarih : 30.12.2016
290 kez tıklandı
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