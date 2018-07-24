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Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Etiketler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tbmm, grup toplantısı, ak parti
Kategori : Türkiye
Tarih : 24.07.2018
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