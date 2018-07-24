Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.
Etiketler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
,
tbmm
,
grup toplantısı
,
ak parti
Kategori :
Türkiye
Tarih : 24.07.2018
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Adadaki keçilere 20 yıldır bakıcılık yapıyor
Sümela'nın "Aya Varvara"sına turist ilgisi
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