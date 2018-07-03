Ateşe meydan okuyup çeliğe "hayat" veriyorlar

Isısı bin 200 dereceye ulaşan fırınlardan çıkardıkları kor halindeki çeliği yüksek basınçlı makinelerde döverek şekil veren operatörler, dikkat isteyen mesleklerini hem sıcakla hem metal ağırlığıyla mücadele ederek yapıyor. İzmir`de el aletleri ve sıcak dövme parça üretimi yapan İzeltaş`ta 17 yıldır dövme operatörü olarak çalışan 40 yaşındaki Barış Kuluç`u pense, çekiç, anahtar gibi aletlerin yanı sıra tanklar için palet, otomobiller için motor parçalarının da üretildiği hidrolik dövme tezgahının başında zor bir gün bekliyor.