Atatürk Evi Müzesi'nin tapusu sergileniyor

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün Bursa`ya geldiğinde kaldığı, 6 Şubat 1933`te Bursa Nutku`nu okuduğu, bugün Atatürk Evi Müzesi olarak hizmet veren köşkün Rasim Paşazade Miralay Mehmet Bey`den Atatürk adına tescilini gösteren tapu senedi, ilk kez sergilenmeye başlandı. Müzede ziyarete açılan, köşk ve müştemilatına ait tapu senetlerinin altında "Sened-i Hakan-i (tapu senedi), köşkün Rasim Paşazade Miralay Mehmet Bey`den Atatürk adına tescilini gösteren belge. Osmangazi Tapu Müdürlüğünce hibe edilmiştir." ifadeleri yer alıyor.