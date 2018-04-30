Ankaray'da gece mesaisi

Başkentin trafik yükünü önemli ölçüde azaltan Ankaray, 23 yıldır Ankaralılara hizmet veriyor. 11 adet tren setiyle Söğütözü’ndeki AŞTİ durağı ve Dikimevi durağı arasında günlük ortalama 180 sefer yapılan Ankaray hattında, seferlerin sona ermesinin ardından hummalı bir çalışma başlıyor. Yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki hatta eskiyen raylar kesilerek hızla yenisiyle değiştiriliyor. Yolcuların güvenliği için çok dikkatli ve titiz bir çalışma yürüten işçiler, seferlerin başlayacağı saate kadar geçen sürede zamana karşı yarışıyor.