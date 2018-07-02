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Akrobasinin Türk kadın pilotu yurt dışında uçma hayalini gerçekleştiriyor

Türkiye`nin tek sivil kadın akrobasi pilotu olan gökyüzü aşığı 27 yaşındaki Semin Öztürk, çocukluğundan beri düşlediği "Türkiye`yi yurt dışında temsil etme" hayalini 14-15 Temmuz`da Romanya`da düzenlenecek Aeromania Havacılık Festivali`nde gerçeğe dönüştürecek. Yurt içinde 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağıyla yaptığı 12 gösteriyle Türkiye`ye adını duyuran Öztürk, Eskişehir`de gerçekleştirdiği son gösterisinin ardından "Türkiye`yi yurt dışında temsil etme" hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar tarafından 14-15 Temmuz`da Romanya`da düzenlenecek birçok ülkeden 35 akrobasi uçağının katılacağı Aeromania Havacılık Festivali`nde uğurlandı.

Etiketler: TÜRK KADIN PİLOTU, semin öztürk, akrobasi, AEROMANİA HAVACILIK FESTİVALİ
Kategori : Spor
Tarih : 02.07.2018
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