Akrobasinin kadın pilotu hemcinslerinin gözünü gökyüzüne çevirdi

Eskişehir`in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesislerinin kurucularından babasının izinden giderek Türkiye`nin tek sivil kadın akrobasi pilotu olan gökyüzü aşığı 27 yaşındaki Semin Öztürk, pilot olmak isteyen kadınlara yol gösterip cesaretlendiriyor. Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk`ün kızı Semin Öztürk`ün akrobasi serüveni, 12 yaşındayken babasıyla yaptığı ilk gösteriyle başladı. Seyirci önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015`te Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri`ndeki hava gösterilerinde gerçekleştiren Öztürk, 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağıyla yurt içinde yaptığı 10 gösteriyle Türk kadınlarına örnek oluyor.