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Akdamar adasını tehdit eden tavşanlar azaldı

Gevaş Kaymakamlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon, Akdamar Adasının eko sistemi ve adada bulunan tarihi kiliseye zarar verdiği gerekçesiyle geçen yıl almış olduğu karar çerçevesinde adada yer alan tavşanları toplama kararı almıştı. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Loğman Aslan, Ekolojik dengeyi korumak için bir proje yürüttüklerini belirterek, "Yapılan çalışmalarda ilk 3 aylık dönemde çoğunluğunu dişi tavşanların oluşturduğu yaklaşık bin tavşan yakalanarak tekneler aracılığıyla taşınarak dağlara ve doğal alanlara bırakıldı. Bu yılda tavşanların belli bir sayıda azaldığını görüyoruz. Adada bulunan tavşanların sayısını takip etmek lazım, çünkü tavşanlar hızla çoğalıyor ve adada bulunan badem ağaçlarına zarar veriyor." dedi.

Etiketler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, tavşan, gevaş kaymakamlığı, akdamar adası
Kategori : Yaşam
Tarih : 24.07.2017
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