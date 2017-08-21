Ahıska Türklerinin son kafilesi öz vatanlarına kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın talimatıyla 2 yıl önce Ukrayna`dan Türkiye`ye getirilmeye başlanan Ahıska Türklerinin ülkeye getirilmesi planlanan son kafilesi olan beşinci kafilesinin ilk grubundaki 104 aile önümüzdeki ay Erzincan`ın Üzümlü ilçesine getirilerek öz vatanlarına kavuşturulacak. Ahıska Türkü 345 kişiden oluşan kafilenin ilk grubundaki 104 aile, Eylül 2017`de uçaklarla Ukrayna`dan Üzümlü`ye getirilerek ilçe merkezi yakınındaki Bayırbağ köyünde yer alan TOKİ konutlarına yerleştirilecek.