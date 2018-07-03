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Agung Yanardağı'nda hareketlilik
Endonezya’nın Bali Adası’nda faaliyette olan Agung Yanardağı lav püskürtmeye başladı.
Etiketler:
lav
,
Endonezya
,
bali adası
,
Agung Yanardağı
Kategori :
Dünya
Tarih : 03.07.2018
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