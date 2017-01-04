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Afganistan'da Kış

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar yağışı etkili oldu.

Etiketler: kış, kar yağışı, kabil, Afganistan
Kategori : Dünya
Tarih : 04.01.2017
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