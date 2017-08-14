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ABD'nin Virginia eyaletindeki ırkçı gösteriler

ABD`nin Virginia eyaletindeki ırkçı olaylar, Chicago`da protesto edildi. Federal Plaza önünde toplanan yüzlerce kişi, Virginia`nın Charlottesville kentindeki ırkçı olayları kınadı. Taşıdıkları pankart, kukla ve fotoğrafların yanı sıra yerlere de duygularını yazan gruptakiler, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Birçok grubun desteklediği programda çok sayıda temsilci kalabalığa hitap etti. Duygulu anların yaşandığı gösteride, ABD`nin karşı karşıya bulunduğu ırkçı ve nefret suçlarının toplumsal anlamda büyük tehlike potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

Etiketler: virginia, IRKÇI, gösteri, ABD
Kategori : Dünya
Tarih : 14.08.2017
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