ABD'deki FETÖ kampında "anormal" gelir artışı

ABD`de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen`in yerleşkesinde kaldığı Golden Generation (Altın Nesil) kamp merkezinin gelirlerinde 2013 sonrasında hızlı artış dikkati çekiyor. Gülen`in 1999`dan bu yana yaşadığı Golden Generation Worship and Retreat Center (GGWRC) (Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi) Pennsylvania`nın Saylorsburg kasabasında yaklaşık 100 dönümlük arazide bulunuyor. 2013`te 914 bin 376 dolar gelir gösteren GGWRC, 2014 yılında 1 milyon 587 bin 495 dolar, 2015 yılında da 5 milyon 263 bin 435 dolar gelir beyanında bulundu. Kuruluş ABD`de vergiden muaf olan "kar amacı gütmeyen" kuruluş statüsünde faaliyet gösteriyor.