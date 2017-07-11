71 Srebrenitsa kurbanı bugün toprağa verilecek

Avrupa`da, İkinci Dünya Savaşı`nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 binden fazla Boşnak`ın katledildiği Srebrenitsa soykırımının kurbanlarından 71`i bugün toprağa verilecek. Bosna Hersek`in doğusundaki Srebrenitsa`nın, 11 Temmuz 1995 tarihinde Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından yapılan soykırımda katledilen ve toplu mezarlarda bulunduktan sonra kimlik tespiti yapılan Boşnak kurbanlar, öğle namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı`nda defnedilecek. Cenaze öncesi duygusal anlara sahne olan Potoçari Anıt Mezarlığındaki kurban yakınları, mezarlığa taşınan tabutların başında sevdikleriyle son kez vedalaştı.