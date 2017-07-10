11 Temmuz kurbanlarının cenazeleri Srebrenitsa'ya ulaştı

Bosna Savaşı sırasında 11 Temmuz 1995`te 8 binden fazla Boşnak`ın öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımının 22`nci yılında toprağa verilecek 71 kurbanın cenazelerini taşıyan tır, başkent Saraybosna`nın ardından cenaze töreninin yapılacağı Srebrenitsa`ya ulaştı. Sabah saatlerinde Bosna Hersek`in orta kesimlerinde bulunan Visoko`dan yola çıkan ve başkent Saraybosna`dan geçen konvoy, 11 Temmuz`da cenaze törenin yapılacağı Srebrenitsa`ya bağlı Potoçari`de kurban yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.